عمار النعيمي: القيادة الرشيدة تنشر السعادة بمبادرات وسياسات

أثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة للدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرامية لتبني وتحقيق السعادة وتعزيزها، عبر ما يتم طرحه من مبادرات وسياسات تهدف في مجملها الى نشر مفهوم السعادة والتفكير الإيجابي بين كل الموطنين والمقيمين على أرض الإمارات وزوارها ومن أجل مساعدة الآخرين، والعمل على تحقيق أحلامهم. جاء ذلك خلال حضور سموه انطلاق أعمال الدورة الأولى لمنتدى عجمان الحكومي الأول، الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تحت شعار «إسعاد المجتمعات».

خطط وبرامج

وأكد سموه أن حكومة عجمان لديها خطط وبرامج تستهدف كل العاملين في الحكومة وكل فئات المجتمع لتحقيق سعادة مستدامة تسهم في تحسين شتى مجالات الحياة وتساعد على زيادة وكفاءة العمل الحكومي.

وأضاف سموه: «الموظف السعيد يركز على عمله فقط، ولذلك نسعى في الدوائر لتطوير مجموعة من المبادرات الحكومية لتعزيز بيئة السعادة والإيجابية والارتقاء بمستوى الخدمات الهادفة إلى إسعاد الناس وترسيخ قيم السعادة في المجتمع».

وتابع سموه:«حكومة عجمان تهدف من كل ذلك للتعرف على ما يسعد كل فئات المجتمع، لنتمكن من وضع الأسس السليمة لتطوير البرامج والسياسيات لنشر السعادة».

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الإمارات بقيادتها الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات استطاعوا أن يجسدوا مفهوم السعادة على أرض الواقع، مشيراً سموه إلى أن الإمارات تتطلع لأن تكون الدولة الأولى عالمياً ،لإسعاد شعبها وتوفير الحياة الكريمة له، كما كرم سمو ولي عهد عجمان المتحدثين خلال المنتدى.

وشهد فعاليات المنتدى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومديرو الدوائر الحكومية في عجمان.

السعادة الإيجابية

واستعرضت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة أمام المنتدى محاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، مؤكدة أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل نهج تحقيق السعادة وتتبناه هدفاً. وبينت أن ترسيخ السعادة والإيجابية ضرورة في بيئة العمل الحكومي.

وقالت: إن تحقيق السعادة هو النتيجة النهائية لجهود كل الجهات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته القائمة على ترسيخ السعادة والقيم الإيجابية أسلوب حياة وثقافة مجتمعية.

نهضة شاملة بالدولة

وألقى المهندس سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي كلمة أشار فيها إلى أن النهضة التي تشهدها الدولة شملت كل إمارات الدولة، وحظيت إمارة عجمان بنصيب وافر من هذه النهضة بفضل التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد، وإخلاص الطاقم الحكومي بأكمله وتضافر الجهود مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وذكر أن منتدى عجمان الحكومي يعتبر منصة لبث الطاقة الإيجابية في موظفي القطاع الحكومي، وتبادل أفضل الممارسات وأحدث التجارب، واستلهام قصص النجاح.

العطاء والتطوع

وناقش المشاركون في المنتدى دور العطاء والتطوع في سعادة الفرد والمجتمع، واستعراض الجهود الناجحة والإنجازات الكبيرة، التي حققتها الدولة في مجال تحقيق السعادة. وتطرق عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» إلى أثر التكنولوجيا على سعادة الأفراد والعلاقة الإيجابية بين التكنولوجيا والسعادة، وضرورة التحكم في مخرجات التكنولوجيا، خصوصاً وسائل الاتصال المؤثرة.

كما استعرض كل من محمد الرميثي، نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالإنابة مدير فرع الهلال الأحمر في أبوظبي والدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء في جلسة حوارية عن دور العطاء والتطوع في سعادة الفرد والمجتمع، وأهمية ترسيخ هذه الثقافة باعتبارها من مؤشرات رقي المجتمع وتحضره، كما تطرقا إلى مفهوم التطوع وأهميته في ترسيخ قيمه لدى جميع فئات المجتمع لتمكينهم من خدمة المجتمع وإسعاد أفراده.

تخصص

تحدث الدكتور أحمد عبدالعزيز النجار، رئيس مجلس مركز آراء للاستشارات، عن «السعادة الشخصية»، وتناولت مها الزعتري المدير العام لإحدى الشركات الخاصة الحديث عن السعادة الوظيفية في بيئة العمل.