سلطان القاسمي: مكانة عالمية لجامعة الشارقة

أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بمحافظة جامعة الشارقة على تقدمها وتطورها لتعزيز مكانتها في الآفاق العالمية في إطار نهضتها العلمية الواسعة.

مؤكداً سموه أن هذا التقدم سيمكنها، وبتوفيق من الله العلي القدير، من تحقيق المكانة التي تقتضيها خطتها الخمسية الاستراتيجية العالمية، بأن تكون ضمن أفضل الجامعات المعروفة على المستوى الإقليمي والعالمي قبل انقضاء هذه الخطة في عام 2020.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه الاجتماع 42 لمجلس أمناء جامعة الشارقة، الذي عقد صباح أمس، في مكتب سموه بجامعة الشارقة.

شكر وتقدير

وقدم سموه، الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمناء وإدارة الجامعة، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية، موضحاً سموه أن مناهج التطوير الأكاديمي والعلمي التي تعمل عليها الجامعة، والتي تعزز جوهر الرسالة التي وضعت لها مع بداية تأسيسها والعمل بها وتطويرها حتى الآن، تعزز توجهات الجامعة، بالدفع بها إلى الآفاق العالمية.

والتي تشهد حركة سريعة وواسعة في ميادين التطور والتقدم العلمي، تلبية لمتطلبات العصر ومقتضياته.

تطلعات

وأشار سموه إلى أن البنية التأسيسية الجديدة التي شهدتها الجامعة في البناء العلمي، وتوسيع آفاق وأدوات البحث العلمي، كإطلاق مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وتأسيس مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، ومركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، وانتشار أفرع الجامعة في مختلف مدن ومناطق الإمارة، سيسهم بلا شك في ترسيخ تطلعات الجامعة العالمية وتحقيق أهدافها.

وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق لمجلس الأمناء، استعرض الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، تقريراً حول منجزات الجامعة خلال العام الأكاديمي المنصرم، حيث بدأه بتوجيه الشكر والتقدير لصاحب السمو رئيس جامعة الشارقة على توجيهاته ودعمه المادي والمعنوي، مؤكداً أنه العامل المهم في تحقيق التقدم للجامعة وتطورها على مختلف الأصعدة.

وأطلع مدير الجامعة، المجلس من خلال تقريره على المحور التنظيمي والإداري من حيث إجراءات شغل المناصب القيادية بالجامعة، وتأسيس مراكز وأقسام علمية. كما تضمن التقرير، الإجراءات والمعايير التي تطبقها الجامعة وطرق التعلم والتعليم وضمان جودة وفاعلية البرامج الأكاديمية وإجراءات تطوير برنامج التعليم العام، وطرح مساق مبادئ الابتكار وريادة الأعمال بنجاح لأول مرة في الجامعة.

خطط

وبين مدير الجامعة للمجلس، البرامج المطروحة حالياً، والمزمع طرحها، وحالة الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي للبرامج، وخطط الجامعة للحصول على المزيد من الاعتمادات الأكاديمية والاعتراف الدولي ببرامجها.

مهارات

وفي محور أعضاء هيئة التدريس والعاملين، اطلع المجلس على التطور الملحوظ في أعداد أعضاء هيئة التدريس حسب الخطة الاستراتيجية وخطط الجامعة لتحسين نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس، وضبط العبء التدريسي، وعلى جهود تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس، وتنشيط الإنتاج البحثي، وعلى تطور أعداد العاملين وآليات تطوير مهاراتهم، وتصنيف فئات الهيئة الإدارية، والتي تشتمل على الهيئة الفنية والصحية والعمالة اليدوية وغيرها.

اعتماد

اعتمد مجلس أمناء جامعة الشارقة، تقرير اللجنة المالية حول لجنة التدقيق الداخلي والالتزام بالجامعة، ووافق على ترقية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية.