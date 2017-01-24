«أبوظبي للتنمية» يودع 1.470 مليار درهم في البنك المركزي السوداني

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع بنك السودان المركزي اتفاقية يتم بموجبها إيداع 1.470 مليار درهم في بنك السودان المركزي للمساهمة بدعم التنمية الاقتصادي في السودان.

وقع الاتفاقية بمقر الصندوق محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية وعن الجانب السوداني حازم عبد القادر بابكر محافظ بنك السودان المركزي.

حرص

وقال السويدي: إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب السوداني وسيتم بموجبها إيداع 1.470 مليار درهم في بنك السودان المركزي جاءت حرصاً من القيادة الرشيدة على تعزيز الروابط التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان.

وأضاف: إن العلاقات بين دولة الإمارات والسودان تعتبر نموذجاً يحتذى للعلاقات الأخوية بين الدول العربية، مشيراً إلى أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة السودانية لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتجاوز التحديات التي تواجهها.

إشادة

ومن جانبه أشاد حازم عبد القادر بابكر محافظ بنك السودان المركزي بالدعم الذي تقدمه قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني، مؤكداً تقدير السودان حكومة وشعباً للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في سبيل مساعدته على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية.

وأعرب عن شكره وتقديره للتعاون الذي أبداه صندوق أبوظبي للتنمية من خلال هذه الوديعة التي جاءت في توقيت هام، لافتاً إلى أنها ستعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد ودعم السيولة والاحتياطيات لدى البنك المركزي.

1976

بدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي في السودان منذ عام 1976 حيث مول العديد من المشاريع التنموية في قطاعات أساسية مثل الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والمياه والري.