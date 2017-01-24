يتكبّد 343 ألف درهم مخالفات مرورية تسبب بها شقيقه وصديقه

اضطر شاب خليجي الجنسية إلى دفع مبلغ 343 ألف درهم قيمة مخالفات مرورية على سيارته من نوع لكزس وذلك بعد أن تراكمت عليه المخالفات، ودفع منها مبلغ 98 ألف درهم في بلده والباقي في مرور دبي ليتمكن من الحصول على مركبته، مؤكداً أن شقيقه وصديقه تسببا بعدد كبير من تلك المخالفات حين استخدما مركبته.

وقال المقدم عصام إبراهيم العور مدير إدارة متابعة المخالفات بالإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لـ«البيان» إن الإدارة وبناء على القانون تقوم بحجز المركبات التي تزيد مخالفاتها على 6 آلاف درهم أو تنتهي ملكيتها أكثر من 3 أشهر.

وأنه من أعلى المخالفات المرورية التي سجلتها الإدارة دفع شخص خليجي الجنسية 236 ألفاً و500 درهم مخالفات مختلفة على سيارته من نوع لكزس تراكمت على السيارة خلال عامين، فيما تم حجز المركبة ما يقارب عاماً ونصف إلى أن قام بمراجعة الإدارة ودفع المبلغ مؤكداً أنه قام بدفع 98 ألف درهم في بلده مخالفات مرورية، وأن المركبة تحمل لوحات دولة خليجية.

نظام إلكتروني

وأفاد المقدم عصام بأنه بعد تفعيل النظام الإلكتروني للسيارات التي تحمل أرقام دول مجلس التعاون الخليجي تم رصد أعداد كبيرة من السيارات التي تراكمت عليها مخالفات مرورية بمبالغ كبيرة، وأنه يتم التواصل معهم حتى لا يعرقل خروجهم أثناء مغادرة الدولة.

ونوه المقدم عصام إلى أن تلك الحالة ليست الأولى أو الوحيدة وأن المرور قام بتسوية أوضاع المركبة وتسليمها إلى صاحبها بعد دفع كافة المخالفات المتراكمة عليها، مشيراً إلى أنه في حالة انتهاء فترة الحجز القانوني للمركبة تفرض غرامة 50 درهماً يومياً أرضية لشبك الحجز، وفي حالة عدم مراجعة مالك المركبة للمرور بعد مرور 3 أشهر من الحجز القانوني يتم إدراج المركبة في كشف بيعها في المزاد.

والذي ينشر في الجريدة الرسمية وعبر موقع شرطة دبي لإعلام الأشخاص بضرورة مراجعة المرور، وإذا لم يراجع الشخص خلال 8 أشهر تباع السيارة وتظل قيمة المخالفات على مالكها.

ومن جانبه أفاد أ، ع الشاب الخليجي الذي قام بدفع 343 ألفاً و500 درهم والذي كان يدرس القانون في الدولة بأن أخاه وصديقه كانا يستعملان سيارته وأنه فوجئ بتراكم المخالفات المرورية واضطر إلى دفعها وأن غالبية المخالفات رادارات ووقوف خاطئ وأن جزءاً منها استبدال بدل حجز مركبة في بعض المخالفات لافتاً إلى أن ثمن السيارة لا يتعدى 400 ألف درهم.