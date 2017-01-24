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20 % زيادة المشاركة في «خليفة التربوية»

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20 % زيادة المشاركة في «خليفة التربوية» 20 % زيادة المشاركة في «خليفة التربوية»

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أمس انتهاء مهلة تلقي طلبات المرشحين من المؤسسات والأفراد والجهات المعنية في دورتها العاشرة 2016-2017.

وأشارت الأمانة إلى ارتفاع نسبة الطلبات المشاركة للدورة الحالية بمعدل 20% عن الدورة الماضية، إضافة إلى زيادة أعداد المرشحين من داخل الدولة وخارجها في مختلف المجالات المطروحة وعدد 12 مجالاً تعليمياً وتربوياً.

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام للجائزة تقدير الأمانة العامة للجائزة لجميع المشاركين الذين بذلوا جهداً كبيراً في تدشين مبادرات وبرامج ومشاريع تخدم الميدان التربوي على المستويين المحلي والعربي، موضحة أن الدورة الحالية شهدت إقبالاً كبيراً في أعداد المرشحين بمختلف المجالات.

وأوضحت أن استقبال الأمانة العامة للجائزة لطلبات المرشحين إلكترونياً في هذه الدورة ساهم في اختصار الجهد والوقت من جانب المرشحين وكذلك الجائزة، إضافة إلى سرعة إنجاز معايير طلبات الترشح لكل مجال بصورة دقيقة.

ولفتت إلى أنه وفقاً للخطة الزمنية للدورة الحالية فإن عملية فرز الطلبات ستبدأ اعتباراً من اليوم وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، وذلك بهدف التأكد من التزام الأعمال المرشحة بالمعايير الخاصة بكل مجال من المجالات المطروحة.

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