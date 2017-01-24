حاكم رأس الخيمة يطلع على إنجازات مؤسسة سعود بن صقر لمشاريع الشباب

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على إنجازات مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، التي تضم عدداً من المبادرات والبرامج والأنشطة لعام 2016.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد وفد مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، برئاسة يوسف عبيد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة وبحضور يوسف محمد إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وأعضاء اللجنة العليا للمؤسسة.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بأعضاء المؤسسة المتميزين وبدور المؤسسة وما تقدمه من خدمات للشباب المواطن لشق طريقهم نحو العمل الخاص.

واستمع سموه من رئيس اللجنة العليا للمؤسسة لشرح مفصل حول ممارسات المؤسسة وإنجازاتها لسنة 2016 والتي بلغ عدد الأعضاء الجدد المنتسبين لعضويتها 94 مشروعاً بزيادة 47 بالمئة مقارنة بعام 2015، حيث وصل إجمالي المشاريع المنتسبة للمؤسسة 582 مشروعاً، مشيراً الى إطلاق جائزة سعود بن صقر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتميزة.

وفيما يتعلق بمنح الأراضي الصناعية والتجارية للمواطنين الراغبين في إقامة مشاريعهم الصناعية والتجارية فقد أوصت المؤسسة بمنح عدد من الطلبات لمشاريع تظهر الجدوى الاقتصادية وملاءمتها لأنشطة المؤسسة.

السفير التركي

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس جان ديزدار سفير جمهورية تركيا، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة توليه مهام عمله الجديد لدى الدولة يرافقه إردم أوزان القنصل العام التركي في دبي.

وأعرب سموه للسفير التركي عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين.

مواساة

من جهة أخرى، قدّم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة واجب العزاء لأسرة الزعابي في وفاة المغفور له حسين بن رحمة الزعابي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في العاصمة أبوظبي يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي عن خالص تعازيه إلى أنجال الفقيد رحمة حسين الزعابي سفير الدولة لدى دولة الكويت وطارق حسين الزعابي وجمال حسين الزعابي القنصل العام في ولاية كيرلا الهندية ومحمد حسين الزعابي وأحمد حسين الزعابي وإلى ذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.