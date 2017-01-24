حاكم الشارقة يلتقي مدير مركز إدارة الأعمال والابتكار الأوروبي

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، قبل ظهر أمس البروفيسور ألفارو سيمون دوبلاس مدير عام مركز إدارة الأعمال والابتكار الأوروبي في ملقا، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة. وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة مع مدير عام مركز إدارة الأعمال والابتكار الأوروبي الأحاديث الودية.

وبحث سبل التعاون في المجالات العلمية والبحثية، ما يسهم في تحقيق الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والعلمية. حضر اللقاء الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، والدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ونورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.