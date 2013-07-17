تزويد حملة نظافة غرب شبرا بـ"5" سيارات قلاب حمولة 100 طن

أكد المهندس محمد طنطاوى سكرتير عام محافظة القليوبية والقائم بأعمال المحافظ بأن المحافظة وضعت خطة للقضاء على مشكلة القمامة فى مدن وأحياء وقرى محافظة القليوبية من أجل القضاء على ظاهرة انتشارها والتى أصبحت تهدد صحة المواطنين والأطفال بالخطر، وأشار طنطاوى إلى أنة خلال أيام يتم تزويد حى غرب شبرا الخيمة بعدد 5 سيارات قلاب كبير سعة كل سيارة 20 طنا أى اجمالى حمولة السيارات 100 طن، وأشارا إلى أن هناك 3 سيارات أخرى صغيرة ولودر كبير وجارى انتهاء كافة الأوراق للاعتماد المالية، وأوضح القائم بأعمال المحافظ بأن المحافظة خلال فترة قصيرة ستطبق منظومة لتطوير الميادين العامة والشوارع الرئيسية وذلك من خلال خطط عمل مقدمة من القوى السياسية والشباب.

ومن جانبه أكد اللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة بأن هناك تكليفات واضحة وصريحة لرؤساء الأحياء بالتواجد الدائم فى الشارع ووسط المواطنين للتعرف على كافة مشاكلهم والعمل على حلها، وأضاف بأن مشكلة النظافة بشبرا الخيمة تكمن فى قلة عدد المعدات مع الكميات الهائلة من القمامة ومخلفات البناء التى تلقى يوميا بالشوارع الرئيسية والميادين، وأشارا ناجى عندما يتم تطبيق القانون على المخالفين فى حال ضبطهم لم ير المواطن ورقة واحدة فى الشوارع، لافتا أن أصحاب عربات الكارو والنصف نقل تستغل الظروف التى تمر بها البلاد لتضر بمصالح المواطنين.

وأضاف المحاسب سيد أمين رئيس حى غرب شبرا الخيمة بأن هناك قصورا وتقاعسا من جانب الشركات المتعاقدة لجمع القمامة، وكشف "أمين" بأنه تم إحالة عدد من العقود أصحاب تلك الشركات المتقاعسة للجنة ثلاثية مشكلة من الشئون القانونية والشئون المالية والبيئة ولجنة المتابعة والتقييمات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات والتى تصل إلى فسخ عدد من تلك العقود، وأعلن رئيس حى غرب عن فتح مناقصة عامة جديدة خلال شهر أمام الشركات والمتعهدين ليتولوا منظومة النظافة بشبرا الخيمة، مؤكدا على فشل 60% من الشركات المتعاقدة حاليا مع الحى، وأضاف أمين هناك لجنة تقيم لأعمال كل شركة وبناء على ذلك يتم خصم مبالغ من الشركات المقصرة فى عملها والتى تتحملها حملة النظافة بالحى.

الجدير بالذكر مازالت شوارع شبرا الخيمة تصرخ من تلال القمامة المنتشرة بطوال الشوارع الرئيسية والفرعية والتى أدت إلى إغلاق طرق رئيسية أمام المارة والسيارات ومن أهما طريق بيجام وشارع 25 وشارع أحمد عرابى وشارع نادى بيجام أمام مدرسة عمر مكرم وشارع المصانع وأرض نوبار وشارع 135 و15 مايو.