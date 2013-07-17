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اليوم.. تشييع جثمان لاعب الإسماعيلى السابق أيمن رمضان

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اليوم.. تشييع جثمان لاعب الإسماعيلى السابق أيمن رمضان اليوم.. تشييع جثمان لاعب الإسماعيلى السابق أيمن رمضان

تشيع ظهر اليوم الأربعاء قرية أبو عطوة محل إقامة لاعب الإسماعيلى الراحل أيمن رمضان، والذى لقى مصرعه إثر تصادم مروع مساء أمس الثلاثاء بطريق الإسماعيلية الزقازيق بالقرب من قرية البعالوة إثر تصادم سيارته الملاكى بسيارة أجرة.

وكان اللواء محمد عيد مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من المباحث يفيد بمصرع أيمن رمضان 38 سنة لاعب الإسماعيلى الأسبق والمنتخب الوطنى إثر تصادم سيارته بسيارة أجرة بالقرب من قرية البعالوة مركز ومدينة القصاصين، وأسفر الحادث عن إصابة أربعة آخرين من بينهم قائد السيارة التى تسببت فى التصادم بعد احتراق سيارته، وإصابة ثلاثة بالسيارة الثانية، وهم على عبد الحميد (40 سنة)، وإبراهيم عشماوى(17 سنة)، ومحمد شعبان (17 سنة)، وتم نقل جثة المتوقى لمشرحة مستشفى القصاصين والمصابين للمستشفى العام.

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