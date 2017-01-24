نجاة رئيس نيابة مركز طما من الموت بعد اشتعال سيارته بطريق أسيوط

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من العميد صلاح مشعال، مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى واشتعالها بالكامل وإصابة قائدها الذى نجا من الحادث أثناء انقلاب السيارة بطريق عزبة عزير بقرية الشغبة بأسيوط.

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف والإنقاذ السريع وقوات الشرطة وبالفحص والمعاينة تبين أن سيارة ملاكى أسيوط رقم 24206 قيادة المستشار حسين على حجاب رئيس نيابة طما الذى نجا من الحادث اثناء الانقلاب، جار رفع آثار الحادث من الطريق وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.