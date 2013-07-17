أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة: موجة العنف المتزايدة على مدار 4 أشهر تهدد العراق

Google+ Print
الأمم المتحدة: موجة العنف المتزايدة على مدار 4 أشهر تهدد العراق الأمم المتحدة: موجة العنف المتزايدة على مدار 4 أشهر تهدد العراق

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق مارتن كوبلر أمام مجلس الأمن الدولى أمس الثلاثاء من أن أعمال العنف المتزايدة فى العراق والتى حصدت فى غضون أربعة أشهر حوالى ثلاثة آلاف قتيل تهدد هذا البلد بسلوك "طريق خطر".

وقال كوبلر فى إحاطة أمام مجلس الأمن أن "قرابة ثلاثة آلاف رجل وامرأة وطفل قتلوا، وأكثر من سبعة آلاف آخرين أصيبوا بجروح" فى أعمال العنف التى شهدها العراق فى الأشهر الأربعة الأخيرة.

ومنذ مطلع العام يشهد العراق عودة لأعمال العنف بوتيرة تدعو إلى القلق من عودة هذا البلد إلى الانزلاق مجددا فى أتون النزاع المذهبى الذى مزقه عامى 2006-2007.

ومنذ مطلع يوليو أسفرت أعمال العنف فى العراق عن مقتل أكثر من 370 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وأمنية.

وارجع كوبلر، الذى تسلم منصبه مؤخرا، أسباب تصاعد وتيرة العنف فى العراق إلى التوترات السياسية التى تعانى منها بغداد وكذلك أيضا إلى تداعيات النزاع الدائر فى سوريا المجاورة.

وشدد المسئول الأممى على أن المسئولين العراقيين يواجهون "خيارات حاسمة"، فهم أما أن يختاروا "تعزيز أسس الديمقراطية" أو أن يختاروا "المغامرة بسلوك طريق خطر حيث تنتظرهم المآزق السياسية وأعمال العنف الدينية عند كل مفترق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365