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شركتا الكهرباء والمياه تنتهى من تركيب 397 عدادا للعمارات السكنية بسوهاج

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شركتا الكهرباء والمياه تنتهى من تركيب 397 عدادا للعمارات السكنية بسوهاج شركتا الكهرباء والمياه تنتهى من تركيب 397 عدادا للعمارات السكنية بسوهاج

>سوهاج - محمود مقبول

انتهت شركتا المياه والكهرباء بسوهاج من تركيب 190 عداد كهرباء و207 عدادات مياه للعمارات السكنية بمنطقة السماكين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منطقة السماكين العشوائية بمركز المنشأة، صرح بذلك الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.

 

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال تشجير وتنجيل المنطقة الخلفية لعمارات المنطقة، وفرش المنطقة الأمامية بتربة الطمى لتركيب مربعات النجيل الطبيعى بالمنتزهات أمام العمارات، وجار استكمال باقى أعمال التشجير للمناطق الأمامية، كما تم تمهيد وتسوية المساحات خلف العمارات وزرعتها بأشجار الفليكس وتنجيلها بالنجيل البلدى وريها بسيارات المجلس.

 

وأوضح عبد المنعم أنه جار العمل على تركيب 17 عداد كهرباء المتبقية، وذلك تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة القضاء على الأماكن العشوائية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وقال إنه مشروع تنموى متكامل لا يقتصر فقط على توفير وحدات سكنية حضارية، وإنما يشمل مرحلة ثانية من التطوير تعتمد على الارتقاء بمستوى النشاط الاجتماعى والاقتصادى المحلى لمنطقة السماكين.


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