وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: محافظ البنك المركزي بشرنا بانخفاض الدولار

قال عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أكد لنواب اللجنة اليوم الاثنين، أن سعر الدولار سيشهد انخفاضا خلال فترة 6 أشهر.

وأضاف “الجوهري”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم، أنه وفقًا لتأكيدات “عامر” خلال اجتماع اللجنة، فإن عملية التحسن الاقتصادي تتوقف على الاستثمارات التي تأتي من الخارج، خاصة بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لابد أن يتم خلال الفترة الحالية العمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية للخروج من الأزمة الاقتصادية.