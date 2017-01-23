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السادات يشيد بتقرير صندوق النقد عن مصر.. ويطالب الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا فقط

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السادات يشيد بتقرير صندوق النقد عن مصر.. ويطالب الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا فقط السادات يشيد بتقرير صندوق النقد عن مصر.. ويطالب الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا فقط

الدكتور عفت السادات رئيس حزب “السادات الديمقراطي”

أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي يخدم تطلعات الساعية لجذب الاستثمار والارتقاء بالاقتصاد.

وأوضح السادات في تصريحات صحفية اليوم الإثنين ، أن حصول مصر على تقييم “جيد” و إشادة صندوق النقد ببداية خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها القاهرة، يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المتوقع.

وتوقع السادات أن ترتفع قيمة الجنيه خلال العام الجاري، وذلك بعد أن شهد في الفترة الماضية هبوطا حادا أمام الدولار، مرجعا ذلك لحالة الطمأنينة التي تتزايد مع التقدم في خطة الإصلاح الاقتصادي.

وتعليقا على قرار بتثبيت الجمركي عند 18.5 جنيه، طالب السادات الحكومة بإعادة النظر في القرار وتثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيها فقط ولو لمدة 3 أشهر فقط من أجل دفع السوق إلى الاستقرار.

وفي الوقت ذاته، شدد رئيس حزب “السادات الديمقراطي” على أن هذه الإصلاحات لابد وأن تتوج بجذب عشرات الاستثمارات الكبرى، داعيا الحكومة للعمل بجد في هذا الاتجاه اختصارا لكثير من الوقت حتى تظهر ملامح التنمية في القريب العاجل.

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