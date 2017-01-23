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خبير دولي: أمريكا الآن جديدة مع “ترامب”.. والعلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية هامة

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خبير دولي: أمريكا الآن جديدة مع “ترامب”.. والعلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية هامة خبير دولي: أمريكا الآن جديدة مع “ترامب”.. والعلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية هامة

الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأمريكي والمصري دونالد ، وعبد الفتاح ، و دعوة السيسي لزيارة واشنطن تأتي في إطار نهج ترامب منذ ترشحه للرئاسة في تبني سياسة خارجية دولية مغايرة لما كان يفعله الديمقراطيون، لاسيما أوباما وهيلاري كلينتون، مشدداً على أن العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات استراتيجية هامة وضرورية.

وأضاف اللاوندي خلال حواره عبر برنامج ساعة من على شاشة الغد، تقديم الإعلامي خالد عاشور، أن طوال 8 سنوات مرت، لم يتم دعوة الرئيس المصري لواشنطن، فيما زار نيويورك فقط فى اجتماعات الأمم المتحدة، ولم يذهب للبيت الأبيض لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي وقت أوباما كان يحبز فكرة الاقتراب من جماعة الإخوان، وتم دعوته للكونجرس لإلتقاط الصور التذكارية، أما ترامب فجاء يدعو الرئيس المصري لزيارة واشنطن، ثم يعتبر جماعة الإخوان إرهابية، وهو ما يؤكد أن أمريكا الآن أمريكا جديدة مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

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