عمرو أديب: الإدارة الأمريكية تفهمت خوض الحرب ضد الإرهاب بعد اتصال «ترامب» بـ «السيسي»

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الإدارة الأمريكية تفهمت بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه اليوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نخوض حرب حقيقة ضد الإرهاب .

وتابع أديب خلال برنامج ” كل يوم”، المذاع عبر فضائية” ON E”، و راديو نغم ” FM”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تيقنت انها اذا تخلت عن دعم مصر فى محاربة الإرهاب سيعود ذلك بالسلب عليها، قائلاً: “مصر اليوم تستطيع ان تتنفس تتوقف أمريكا عن ضررها لنا”.

ولفت الإعلامى عمرو أديب إلى أن التساؤلات التي طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوضحت مدى اهتمام ترامب بالشأن الاقتصادي المصري.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أشاد بالخطوات الشجاعة لنظيره المصري عبد الفتاح السيسى بشأن الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف البيت الأبيض فى بيان له اليوم الاثنين، إن الرئيس ترامب ملتزم بتقديم المساعدات في كافة المجالات لمصر.

وبحث الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية مساء اليوم الاثنين، سبل محاربة الإرهاب والتطرف، وأشاد الأخير بجهود مصر فى هذا المجال.