أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب» -
فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج» -
غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات على مقعد أبو كبير بالبرلمان -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يحكي موقف كوميدي له في أول الجواز وطبق الفول -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... شخصيتي إختلفت بعد الخلفة وبناتي علموني " العفة " -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السفير الروسى يرفض التفتيش الذاتى بمطار القاهرة

Google+ Print
السفير الروسى يرفض التفتيش الذاتى بمطار القاهرة السفير الروسى يرفض التفتيش الذاتى بمطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، السفير الروسى بالقاهرة سيرجى كيرتشينو لاستقبال زوجته، والتى أنهت إجراءات وصولها عبر الطريق العادى بمطار 3، وحرص السفير على استقبالها بصالة المطار.

وأكد مصدر بمطار القاهرة أن السفير الروسى أثناء دخوله صالة المطار لاستقبال زوجته قام بالامتثال لإجراءات التفتيش عبر بوابة الفحص الإلكترونية، وحاول أحد أفراد الأمن تفتش السفير ذاتيًا، وهو ما اعترض عليه السفير الروسى، موضحًا أن بوابة الفحص لم تشر إلى وجود معادن بحوزته، ومن حقه عدم التفتيش ذاتيًا نظرًا لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية، وهو ما امتثل له أمن المطار.

ومن جانبه أكد مصدر بمطار القاهرة الدولى أن موقف السفير الروسى سليم، حيث إنه لا يجوز تفتيشه ذاتيًا بالأيدى، طالما مر عبر بوابة الفحص الإلكترونى وتبين من خلالها عدم حملة أى معادن.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا