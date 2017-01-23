السفير الروسى يرفض التفتيش الذاتى بمطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، السفير الروسى بالقاهرة سيرجى كيرتشينو لاستقبال زوجته، والتى أنهت إجراءات وصولها عبر الطريق العادى بمطار 3، وحرص السفير على استقبالها بصالة المطار.

وأكد مصدر بمطار القاهرة أن السفير الروسى أثناء دخوله صالة المطار لاستقبال زوجته قام بالامتثال لإجراءات التفتيش عبر بوابة الفحص الإلكترونية، وحاول أحد أفراد الأمن تفتش السفير ذاتيًا، وهو ما اعترض عليه السفير الروسى، موضحًا أن بوابة الفحص لم تشر إلى وجود معادن بحوزته، ومن حقه عدم التفتيش ذاتيًا نظرًا لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية، وهو ما امتثل له أمن المطار.

ومن جانبه أكد مصدر بمطار القاهرة الدولى أن موقف السفير الروسى سليم، حيث إنه لا يجوز تفتيشه ذاتيًا بالأيدى، طالما مر عبر بوابة الفحص الإلكترونى وتبين من خلالها عدم حملة أى معادن.