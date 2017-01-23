«تونس» يكتسح «زيمبابوى» بـ 4 أهداف مقابل هدف فى الشوط الأول

اكتسح المنتخب التونسى نظيره الزيمبابوى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما على ملعب “لاميتى” فى إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

وجاء الهدف الأول لنسور قرطاج فى الدقيقة التاسعة عن طريق أمين السليتى من تسديدة ثوية، ارتطمت بأحد المدافعين قبل أن تحول اتجاهها للمرمى، ونجح النجم يوسف المساكنى فى إضافة الهدف الثانى لتونس فى الدقيقة 22، بعدما مر بشكل جيد من المدافعين، وسدد كرة قوية.

فيما نجح طه ياسين خنيسى فى إضافة الهدف الثالث لتونس فى الدقيقة 36 بعد متابعة رائعة لكرة عرضية، داخل منطقة الجزاء، إلى أن سجل نوليدج موسونا الهدف الأول لمنتخب زامبيا، فى الدقيقة 43، وعقب الهدف مباشرة حصل نسور قرطاج على ركلة جزاء، سجل منها وهبى الخزرى الهدف الرابع لتونس، فى الدقيقة 45.

وتمنح هذه النتيجة بطاقة التأهل لربع النهائى للمنتخب التونسى، برفقة المنتخب السنغالى، رغم تأخره حتى الآن أمام الجزائر بهدف نظيف.