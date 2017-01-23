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«برلمانى» يحصل على 150 ألف جنيه دعم إضافى لناديي «طهطا» و«الهلال»

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«برلمانى» يحصل على 150 ألف جنيه دعم إضافى لناديي «طهطا» و«الهلال» «برلمانى» يحصل على 150 ألف جنيه دعم إضافى لناديي «طهطا» و«الهلال»

مصطفى سالم

 

حصل مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بطهطا بسوهاح، على موافقة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على دعم نادى طهطا الرياضى بمبلغ 100 الف جنيه كدعم أضافى للنادى للصرف على الأنشطة الرياضية، ودعم إضافى آخر  لنادى الهلال بساحل طهطا، بمبلغ 50 ألف جنيه للصرف على الأنشطة الرياضية بالنادى.

يذكرأن، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم، قد حصل منذ عدة أسابيع على دعم نادى طهطا الرياضى بسوهاج بمبلغ 100 ألف جنيه، للصرف على الأنشطة الرياضية بالنادى بالإضافه إلى حصوله على موافقة دعم نادى الهلال بساحل طهطا بمبلغ 50 ألف جنيه، لدعم أنشطة النادى واستكمال المسيرة الرياضية.

وكان سالم، قد حصل أيضًا على دعم 16 مركز شباب بإدارات شباب شطورة، وطهطا، وبنى حرب بطهطا بسوهاج، وذلك بهدف دعم وتكثيف النشاط الرياضى بتلك المراكز، وشملت مراكز شباب شطورة، والشيخ زين الدين، والخذندرية، والسوالم، وعرب بخواج، وبنجا، وبنهو، وفؤاد عباس، والصفيحة، ونزلة القاضى، وبنى حرب، والكوم الأصفر، والجبيرات، والقبيصات، والحريدية البحرية، والجريدات هذا بالإضافة إلى حصوله خلال شهر سبتمبر الماضى، ​على موافقة وزير الشباب والرياضة، لدعم نادي طهطا الرياضى والهلال بساحل طهطا، وشطورة الرياضى، لدعم الأنشطة الرياضية بها، وذلك بإجمالي مبالغ قدرها 265 ألف جنيه، منها 200 ألف جنيه لنادي طهطا و40 ألف جنيه لنادي الهلال بساحل طهطا، و25 ألف جنيه لنادي شطورة الرياضى.

 

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