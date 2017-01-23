أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب» -
فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج» -
غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات على مقعد أبو كبير بالبرلمان -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يحكي موقف كوميدي له في أول الجواز وطبق الفول -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... شخصيتي إختلفت بعد الخلفة وبناتي علموني " العفة " -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«التموين»: الرئيس وفر 1.8 مليار جنيه للسلع التموينية خلال 6 أشهر

Google+ Print
«التموين»: الرئيس وفر 1.8 مليار جنيه للسلع التموينية خلال 6 أشهر «التموين»: الرئيس وفر 1.8 مليار جنيه للسلع التموينية خلال 6 أشهر

اللواء محمد على مصيلحى، وزير والتجارة الداخلية

 

قال اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين، إن الرئيس السيسى وفر للوزارة، مليار و800 مليون جنيه بالتعاون مع البنك المركزى، لتوفير احتياطى من السلع التموينية خلال 6 أشهر، منذ توليه الوزارة.

واستنكر مصيلحى، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، الحديث عن دعمه للاستيراد، مضيفًا: “دا كلام مش مضبوط ولا يجب أن أسمعه هنا تحت القبة، هناك فجوة استيرادية فى جميع السلع التموينية، موردو السكر أحجموا توفير كمية السكر اللازمة للاستهلاك، لم نسكت ونضخ 240 ألف طن سكر فى الأسواق شهريًا”، مستطردًا، “سيتم تسعير القمح وفقًا للأسعار العالمية”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم