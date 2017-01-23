«التموين»: الرئيس وفر 1.8 مليار جنيه للسلع التموينية خلال 6 أشهر

قال اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين، إن الرئيس السيسى وفر للوزارة، مليار و800 مليون جنيه بالتعاون مع البنك المركزى، لتوفير احتياطى من السلع التموينية خلال 6 أشهر، منذ توليه الوزارة.

واستنكر مصيلحى، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، الحديث عن دعمه للاستيراد، مضيفًا: “دا كلام مش مضبوط ولا يجب أن أسمعه هنا تحت القبة، هناك فجوة استيرادية فى جميع السلع التموينية، موردو السكر أحجموا توفير كمية السكر اللازمة للاستهلاك، لم نسكت ونضخ 240 ألف طن سكر فى الأسواق شهريًا”، مستطردًا، “سيتم تسعير القمح وفقًا للأسعار العالمية”.