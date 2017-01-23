الصين تجدد رغبتها في تحسين العلاقات مع الفاتيكان

(أ.ش.أ)

جددت الصين رغبتها في تحسين العلاقات مع الفاتيكان، منوهة بالجهود التي تبذل لتحقيق هذه الغاية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ، اليوم، إن موقف الصين بشأن علاقتها مع الفاتيكان ثابت وواضح، وذلك تعقيبًا على تصريح أدلى به البابا فرنسيس، أمس، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأسبانية أفصح فيه عن رغبته في زيارة الصين.

وكشفت هوا وجود قنوات فعالة للتواصل والحوار بين الجانبين، معربة عن حرص الصين على العمل مع الفاتيكان للدفع قدمًا بالحوار البناء، وتحقيق تقدم جديد في العلاقات بينهما.

وكانت الصين أكدت أواخر الشهر الماضي، أنها تسعى لتحسين العلاقات مع الفاتيكان، على الرغم من ارتباط المقر البابوي بعلاقات دبلوماسية مع تايوان، وذلك بعد صدور تصريحات إيجابية عن بعض المسئولين هناك.