البيت الأبيض: الولايات المتحدة مستعدة للتعاون العسكري مع أي دولة بما فيها روسيا

أعلن البيت الأبيض، بحسب ما نشره موقع سبوتنيك الإخبارى، مساء اليوم، بأن الولايات المتحدة مستعدة للتعاون العسكري مع أي دولة بما فيها روسيا لمحاربة تنظيم “داعش” في إطار مصالحها الوطنية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن شن غارات مشتركة بين روسيا والتحالف الدولي ووتركيا على مواقع تنظيم “داعش” قرب مدينة الباب في ريف حلب شمال سوريا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: “أوضح تحليل نتائج الضربات الجوية المشتركة مع قوات التحالف الدولي ضد الإرهابيين من داعش وجود فعالية عالية للجهود المشتركة في مجال القضاء على الجماعات الإرهابية الدولية في سوريا”.