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إلغاء رحلتين للخطوط اليمنية والسودانية بالمطار لأسباب مختلفة

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إلغاء رحلتين للخطوط اليمنية والسودانية بالمطار لأسباب مختلفة إلغاء رحلتين للخطوط اليمنية والسودانية بالمطار لأسباب مختلفة

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

مراسل «ONA»

تلقت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين إخطارا من الخطوط اليمنية والسودانية ، بإلغاء رحلاتهم القادمة إلى المطار ، بسبب تصريح قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين ، وكذلك ظروف التشغيل للشركة الثانية .

صرحت مصادر ملاحية بالمطار أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الخطوط اليمنية ، بإلغاء رحلتها رقم 606 القادمة من منطقة سيئون إلى مطار القاهرة ، بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربى بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين .

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الخطوط السودانية ، بإلغاء رحلتها رقم 102 القادمة من الخرطوم الي القاهرة بسبب ظروف التشغيل .

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