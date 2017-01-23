إلغاء رحلتين للخطوط اليمنية والسودانية بالمطار لأسباب مختلفة

مراسل «ONA»

تلقت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين إخطارا من الخطوط اليمنية والسودانية ، بإلغاء رحلاتهم القادمة إلى المطار ، بسبب تصريح قوات التحالف العربي بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين ، وكذلك ظروف التشغيل للشركة الثانية .

صرحت مصادر ملاحية بالمطار أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الخطوط اليمنية ، بإلغاء رحلتها رقم 606 القادمة من منطقة سيئون إلى مطار القاهرة ، بسبب إجراءات الحصول على تصريح من قوات التحالف العربى بعبور أجواء الاشتباكات مع الحوثيين .

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الخطوط السودانية ، بإلغاء رحلتها رقم 102 القادمة من الخرطوم الي القاهرة بسبب ظروف التشغيل .