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البيت الأبيض: «ترامب» أبلغ «السيسي» التزامه بالمساعدات العسكرية لمصر

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البيت الأبيض: «ترامب» أبلغ «السيسي» التزامه بالمساعدات العسكرية لمصر البيت الأبيض: «ترامب» أبلغ «السيسي» التزامه بالمساعدات العسكرية لمصر

السيسى _

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس عبد الفتاح هاتفيًا أنه ملتزم بالمساعدات العسكرية لمصر.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، مساء اليوم، أن ترامب أشاد بالخطوات الشجاعة للسيسي بشأن الاصلاحات الاقتصادية، كما بحث سبل تعزيز العلاقات والدعم في مواجهة الإرهاب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قد تلقي ، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، الذي أكد خلاله على قوة العلاقات المصرية الأمريكية وما تتسم به من طابع استراتيجي، مؤكدًا حرصه على الدفع قدمًا بالتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة ومصر في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة والارتقاء به إلى آفاق أرحب.

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