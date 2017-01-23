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رئيس «النواب» يدعو كندا لاتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة «الإخوان»

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رئيس «النواب» يدعو كندا لاتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة «الإخوان» رئيس «النواب» يدعو كندا لاتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة «الإخوان»

الدكتور على عبد العال

(أ.ش.أ)

دعا رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، كندا إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الإخوان الإرهابية، لا سيما في ظل وجود عناصر من هذه الجماعة تعيش على أراضيها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب اليوم بمكتبه وفد مشترك من البرلمان الكندي بغرفتيه الأعلى والأدنى، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى .

وتناول عبد العال -خلال اللقاء- قضية الإرهاب باعتبارها تمثل خطرا مشتركا لكلا البلدين وللعالم كافة، مؤكدا في هذا الخصوص على الخطورة التي تشكلها جماعة الإخوان المسلمين بسبب ممارستها الإرهابية.

وشدد عبد العال على أهمية العلاقات المشتركة بين مصر وكندا في المجالات كافة، وبشكل خاص في المجال البرلماني، حيث أكد أهمية إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية بين الجانبين، وأهمية العنصر البشري في العلاقات بينهما، لا سيما في ظل وجود العديد من التخصصات المصرية العاملة في كندا.

وقدم عبد العال للوفد البرلماني الكندي لمحة مختصرة حول تركيبة مجلس النواب الحالي، واستعرض الخطوات التي تم اتخاذها في المجال الاقتصادي من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإعادة المستثمرين الأجانب إلى مصر.

من جانبه، قدم رئيس الوفد البرلماني الكندي لمحة حول النظام البرلماني الكندي والمنظمات البرلمانية التي يتمتع فيها برلمان كندا بعضوية أو علاقات شراكة والتي يبلغ عددها 12 منظمة برلمانية، مؤكدا حرص الجانب الكندي على إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية مع مصر.

وأشار الوفد الكندي إلى أنه جاء إلى مصر لتحقيق هدفين رئيسيين، الأول: تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة والتأييد للديمقراطية المصرية الوليدة، والثاني: مناقشة قضية
> الإرهاب.

وأكد الوفد الكندي تفهمه الكامل لشواغل الجانب المصري تجاه الجماعات المتطرف التي تتستر تحت عباءة الدين الإسلامي ومنها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له والإسلام منه براء.

ووجه الوفد البرلماني الكندي الدعوة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لزيارة كندا على رأس وفد برلماني للالتقاء بنظرائه من البرلمانيين الكنديين، وبدوره وجه عبد
> العال الدعوة لنظيره الكندي للقيام بزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.

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