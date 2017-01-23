“طارق سعيد أحمد” ينتظر “تسياليزم اخناتون يقول” في الدولي للكتاب

يصدر قريبا للشاعر “طارق سعيد أحمد” ديوان “تسياليزم، اخناتون يقول” ضمن إصدارات الهيئة العامة للكتاب بالتزامن مع بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48 يحوي الديوان 30 نص شعري هم “إلى أنا، تحويل، حلم، تحريض، 9 صور، موسم الحصاد، ميت، حوار خاص، ؟، تيوليب، وشوش، بنفسج، عبث، اللوفر، ممل، تعاويذ، صورتك، اخرس، واطرش، مطرود، وسط البلد، …سودا، هو، ملعون، 3 فقط، ليه؟، كالوس، اقرأ، عدل، ط”، ومن أجواء الديوان قصيدة “تحويل”:ــ

“كل ما احاول اكتب، ارسم شجر جامح، متحددين بره الصور، ملعونة لحظات الهوس، وحنينة جدا، وبحاول أبدأ من جديد، فك الرموز المرهَقة، هو اللي هايم في الفضا، زي اللي مشدود للمدار، تاريخي مش برواز، ولا فاضي أنا لفن النحت والتجريد، والشعبطة فوق السحاب، وغزل الشعر بالحنة، ولا مشتاق لعرض البحر، ولا مشتاق شكل النجوم، المرهِقة، مر الزمن قدام

> شوارعنا القديمة، قدام عيوننا التعبانين، مَر مُر، يااه لبراءة المنظر”.

جدير بالذكر أن طارق سعيد أحمد، شاعر وكاتب صحفي من مواليد القاهرة، بدأ حياته المهنية كمحرر ثقافي في العديد من الصحف المصرية، ويعد ديوانه”تسياليزم، اخناتون يقول” هو العمل المطبوع الأول، وله تحت الطبع أربع دواوين تحمل نفس العنوان مرقمة، وديوان آخر بعنوان”إليها”، ورواية يضع الرتوش الأخيرة لها بعنوان”المخبأ”، ودراسة إنسانية بعنوان”غيط العنب.. البناء الذي يمحو التاريخ”.