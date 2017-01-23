48 قاضياً ووكيل نيابة يؤدون اليمين القانونية أمام منصور بن زايد

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، أن دولة الإمارات وضعت ركائز استقرارها الأمني والاجتماعي والاقتصادي اعتماداً على مبادئ سيادة القانون وترسيخ العدالة، فاستطاعت بذلك أن توجد لنفسها مساحة مميزة على خريطة التنافسية العالمية كواحدة من أهم وجهات الاستثمار.

جاء ذلك خلال مراسم اليمين القانونية التي أداها اليوم أمام سموه /48/ من القضاة ووكلاء النيابة الجدد، بينهم /13/ مواطناً، وذلك في قصر الرئاسة.

ونقل سموه لأعضاء السلطة القضائية الجدد تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة بدء ممارستهم لمهامهم كأعضاء في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي، وتمنيات سموه لهم بالنجاح في تأدية مهام عملهم تحت مظلة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وتمنى سمو الشيخ منصور بن زايد التوفيق والسداد لأعضاء السلطة القضائية الجدد، وأن يكونوا إضافة نوعية للسلطة القضائية في إمارة أبوظبي، داعيا القضاة الجدد إلى بذل قصارى جهودهم لترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

من جهتهم أعرب القضاة الجدد عن امتنانهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكدين التزامهم بحمل أمانة عملهم، وتطبيق القانون والدستور بما يتوافق مع روح وسيادة العدالة.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة ابوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي.