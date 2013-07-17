شابان فلسطينيان يطعنان يهوديا بالقدس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شابين فلسطينيين فى القدس طعنا يهوديا فى الثلاثينات من عمره مساء أمس.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى مساء أمس، إن الشابين الفلسطينيين أصابا اليهودى بعدة طعنات بسكين فى بطنه وصدره ونقل بحالة بين متوسطة وخطيرة إلى أحد مستشفيات القدس للعلاج.

وأوضحت الصحيفة أن عملية الطعن وقعت فى شارع السلطان سليمان القانونى فى القدس بالقرب من باب العامود أحد أشهر مداخل بلدة القدس القديمة وتقوم الشرطة الإسرائيلية بأعمال التمشيط بحثا عن المنفذين.

ولم تتضح بعد دوافع الحادث فيما لم يتسن الحصول على تعليق من الأجهزة الأمنية الرسمية فى القدس.