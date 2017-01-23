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ابتكار نوع جديد يعالج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

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ابتكار نوع جديد يعالج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ابتكار نوع جديد يعالج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

>كتبت نهى طارق

حقق العلماء الأمريكيون تقدمًا مهمًا فى ابتكار نوع جديد من المضادات الحيوية، يستطيع التعامل مع البكتيريا والجراثيم التى تقاوم المضادات الحيوية الأخرى، وذلك بعد أن احتار العلماء مع حالة مرضية فى ولاية نيفادا الأمريكية، أصيبت ببكتيريا انتشرت فى جميع أنحاء الجسم وجربوا معها 26 نوعا من المضادات الحيوية ولم يفلح أى منها فى القضاء على البكتيريا وتوفيت السيدة.

 

ووفقًا للتقرير الذى نشره موقع The Independent، فإن العدوى التى كان من السهل علاجها من قبل تطورت بشكل كبير للتوافق مع البيئة التى نعيش فيها فيها لذلك طور العلماء الجزيء ليهاجم الإنزيم الذي يتسبب في مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

 

قال أحد الباحثين بروس جيلر من جامعة ولاية أوريجون للعلوم إن "هذا الجزىء يمكن أن يسمح لنا باستخدام الأدوية التي لا جدوى منها حاليًا بعد أن فقدت هذه المضادات فاعليتها في معالجة كثير من الحالات الطبية".

 

وتابع أن الخطوة المقبلة ستكون فى محاولة لتطوير عقاقير جديدة لمقاومة البكتيريا وذلك من خلال إجراء تغييرات الكيميائية مع الأخذ في الاعتبار ما تم اكتشافه من قبل العلماء فيما يخص الجزىء الجيد والبق يتحور والآن هم مقاومة لمضادات حيوية جديدة، معدلة كيميائيا".

 

واعتبرت هذه الجراثيم "تهديدًا أساسيًا" من قبل الأمم المتحدة، وتوقعت أنها سوف تقتل 300 مليون شخص بحلول عام 2050 وذلك وفقًا للتقرير المنشور.

 


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