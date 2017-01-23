بالصور .. افتتاح مسلسل “الحصان الأسود” بحضور السقا والصباح

كتبت – إ نجي لطفي

افتتح مساء اليوم الفنان أحمد السقا تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “الحصان الأسود “، إلى جانب جميع أبطال المسلسل، والذي من المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل .

ومن جانبه حضر المنتج صادق الصباح وأسرة عمل شركة المتحدين للإنتاج الفني والإعلامي، وقاموا بالاحتفال مع فريق عمل المسلسل ببداية تصوير أولى المشاهد، حيث سادت روح عالية من التفاؤل والثقة لدى الجميع والذيين احتفلوا بتقطيع “تورتة” احتفالا بذلك المناسبة .

مسلسل “الحصان الأسود” بطولة، أحمد السقا، ياسمين صبرى، شيرى عادل، صبرى فواز، ومحمد فراج، وأحمد بدير، وأحمد العوضى وإنجى خطاب، وميرنا نور الدين، وهبة عبد الغنى، محمد على رزق، ومحمد عادل، سناء شافع وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة المتحدين للإنتاج الفني والاعلامي “صباح اخوان”.