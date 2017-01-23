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نادى مجلس الدولة يتهم محافظ بنى سويف بالتعدى على مقره

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نادى مجلس الدولة يتهم محافظ بنى سويف بالتعدى على مقره نادى مجلس الدولة يتهم محافظ بنى سويف بالتعدى على مقره

مجلس الدولة – صورة أرشيفية

اتهم المستشار سمير البهى، رئيس مجلس إدارة نادى مجلس الدولة، المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، باقتحام نادى قضاة مجلس الدولة بمدينة بنى سويف، وإتلاف عدد من حجراته.

وقال البهى، فى بيان رسمى، “إن النادى أبلغ النائب العام بواقعة قيام محافظ بنى سويف برفقة عدد من الموظفين والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، يقتحمون نادى قضاة مجلس الدولة، ثم قاموا بتحطيم وإتلاف حجرات النادى، ومنها حجرة رئيس مجلس إدارة النادى، والغرفة المخصصة للمداولة، التى تحوى العديد من ملفات الدعاوى القضائية التى مازالت متداولة من بينها دعاوى مختصم فيها المحافظ بصفته”.

وتابع، “اتخذ المحافظ ذريعة واهية لتنفيذ قرار إزالة أصدره، متضمنًا ما أدعى أنه تعد على طرح النهر، ونحن إذ نعلن تمسكنا واحترامنا للقانون، وأن الأرض المشار إليها لا تتبع المحافظة إنما خاضعة لإشراف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأنه فى سبيل إنهاء تقنين وضع يدنا عليها وفق القانون، وأن الإتلاف امتد لأماكن لا شأن لها بقرار الإزالة المطعون عليه حاليًا”.

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