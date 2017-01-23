عرابى والكأس ورامبو يدخلون دائرة الترشيحات لتدريب أسوان

هيثم عويس

دخل أسامة عرابى المدير الفنى السابق للنصر للتعدين وأحمد الكأس المدير الفنى السابق لإف سى مصر ونبيل محمود المدير الفنى السابق للأولمبى دائرة ترشيحات تدريب أسوان خلفا لمحمد عامر الذى تمت إقالته اليوم فجأة وبدون أسباب .

ويفاضل مجلس إدارة أسوان برئاسة الدكتور حسن عبد القادر بين الأسماء الثلاثة لإختيار أحدهم لقيادة ممثل الجنوب خلال مباريات الدور الثانى خاصة وأن الفريق موقفه صعب بجدول الترتيب حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقطة ويحتاج لمعجزة للبقاء بالدورى .

يذكر أن أسوان يضم لاعبين جيدين مثل أحمد شديد قناوى ومهاب سعيد وإسلام الفار ويحتاج فقط للتوفيق فى بعض المباريات للبقاء .