أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب» -
فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج» -
غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات على مقعد أبو كبير بالبرلمان -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يحكي موقف كوميدي له في أول الجواز وطبق الفول -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... شخصيتي إختلفت بعد الخلفة وبناتي علموني " العفة " -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

عرابى والكأس ورامبو يدخلون دائرة الترشيحات لتدريب أسوان

Google+ Print
عرابى والكأس ورامبو يدخلون دائرة الترشيحات لتدريب أسوان عرابى والكأس ورامبو يدخلون دائرة الترشيحات لتدريب أسوان

>هيثم عويس

دخل أسامة عرابى المدير الفنى السابق للنصر للتعدين وأحمد الكأس المدير الفنى السابق لإف سى ونبيل محمود المدير الفنى السابق للأولمبى دائرة ترشيحات تدريب أسوان خلفا لمحمد عامر الذى تمت إقالته اليوم فجأة وبدون أسباب . 

ويفاضل مجلس إدارة أسوان برئاسة الدكتور حسن عبد القادر بين الأسماء الثلاثة لإختيار أحدهم لقيادة ممثل الجنوب خلال مباريات الدور الثانى خاصة وأن الفريق موقفه صعب بجدول الترتيب حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقطة ويحتاج لمعجزة للبقاء بالدورى . 

يذكر أن أسوان يضم لاعبين جيدين مثل أحمد شديد قناوى ومهاب سعيد وإسلام الفار ويحتاج فقط للتوفيق فى بعض المباريات للبقاء . 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "