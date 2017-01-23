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شاهد.. تصريحات كوبر قبل مواجهة غانا وتعليقه على أزمة ناجى وإكرامى

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شاهد.. تصريحات كوبر قبل مواجهة غانا وتعليقه على أزمة ناجى وإكرامى شاهد.. تصريحات كوبر قبل مواجهة غانا وتعليقه على أزمة ناجى وإكرامى

>كتب أحمد طارق

 

أكد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن مواجهة منتخب غانا فى ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ستكون صعبة على الفريقان، خاصة لحاجة الفراعنة لتحقيق الفوز على البلاك ستارز، ورغبة الأخير فى الفوز وتصدر المجموعة.

 

أضاف كوبر أن جميع المنتخبات تواجه صعوبة فى البطولة، مشيراً إلى أنه يسعى لتحسين أداء الفراعنة فى كل مباراة عن التى تسبقها، وتقديم أفضل أداء فى المسابقة، متمنياً تحقيق لقب "كان" لإسعاد الشعب المصرى.

 

وعلق الخواجة الأرجنتينى على الأزمة الأخيرة التى حدثت بين أحمد ناجى مدرب الحراس، وشريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، مؤكداً أنه كان مجرد سوء فهم، ولا توجد أزمة تذكر، موضحاً أنه تدخل لاحتواء الأمر، خاصة أنه لا يوجد أى مدرب فى العالم لا يواجه مشاكل وأزمات مع فريقه.

 

 


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