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الأهلى: السولية لن يلحق بالسوبر والدولار يؤخر التعاقد مع مهاجم أفريقى

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الأهلى: السولية لن يلحق بالسوبر والدولار يؤخر التعاقد مع مهاجم أفريقى الأهلى: السولية لن يلحق بالسوبر والدولار يؤخر التعاقد مع مهاجم أفريقى

>كتب محمد عراقى

أكد سيد معوض مدرب الأهلى أن فرص لحاق عمرو السولية لاعب وسط الفريق بمباراة السوبر المصرى أمام الزمالك يوم 10 فبراير المقبل أصبحت صعبة للغاية ،عقب الاصابة التى تعرض لها منذ 3 أيام.

وقال معوض إن مباراة السوبر المقبلة أمام الزمالك تمثل بطولة خاصة للاعبين، لاسيما وأنها أمام منافسنا التقليدي.

وأضاف مدرب الأهلى فى تصريحات إذاعية  أن الجهاز الفنى يسعى لضم مهاجم أفريقى متميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكن أزمة الدولار ومغالاة الأندية سبب تأخر التوصل لاتفاق مع مهاجم أفريقى حتى الآن.

يذكر ان الأهلى سوف يلتقى غدا مع بلدية الاسماعيلية وديا فى الثالثة والنصف عصرا فى اولى تجارب الأحمر استعدادا للقاء السوبر بابوظبى بالامارات .


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