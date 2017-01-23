بالصور .. تدريب منتخب مصر قبل مباراة غانا الأربعاء

الجابون حاتم رضا

خاض منتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر تدريبه فى السادسة مساء اليوم بالملعب الفرعى لبورت جنتيل استعدادا لمباراة غانا المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء، فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

حرص كوبر خلال المران على أداء اللاعبين الذين شاركوا فى مباراتى مالى التى انتهت بالتعادل السلبى ثم أوغندا التى شهدت فوز الفراعنة بهدف دون رد تدريبات خفيفة بالكرة خوفاً من تعرضهم للإرهاق أو الإصابة قبل مباراة غانا.

تتصدر غانا قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل رسمياً لدور الـ 8 ثم مصر فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط ثم مالى فى المركز الثالث برصيد نقطة وأخيراً أوغندا فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.