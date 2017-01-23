وحدات حماية الشعب الكردية: لسنا ملزمين بنتائج محادثات أستانة

(رويترز)

قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية اليوم الاثنين، إنها لن تكون ملزمة بأى قرار يخرج عن محادثات السلام الجارية فى قازاخستان نظرا لعدم مشاركتها فى الاجتماعات.

وبدأت المحادثات غير الرسمية بين ممثلين للحكومة السورية وجماعات معارضة اليوم الاثنين، فى أستانة عاصمة قازاخستان برعاية روسيا وتركيا وإيران.

وهذه أول محادثات تشهد حضور وفدين من الحكومة والمعارضة معا منذ تعليق المفاوضات التى تتوسط فيها الأمم المتحدة فى جنيف العام الماضي. لكن وحدات حماية الشعب الكردية وذراعها السياسى حزب الاتحاد الديمقراطى لم توجه لهما الدعوة.