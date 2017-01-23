حبس عاملين لاتهامهما بسرقة جهاز مساحة من مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب كريم صبحى

قررت النيابة العامة، حبس عاملين بشركة للمقاولات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة جهاز مساحة خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

وكشفت تحقيقات النيابة العامه تلقى اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفاده تلقيه بلاغًا من محمد عبدالله، 47 سنة، صاحب شركة للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية باكتشافه سرقة جهاز مساحة توتال استيشن ماركة توبكن 735، يقدر ثمنه بحوالى 240 ألف جنيه من موقع تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من عادل ع 22 سنة، عامل بالشركة ومقيم المنيا، وصابر ع 22 سنة، عامل بالشركة ومقيم بذات العنوان.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المُبَلّغ تعرف على الجهاز واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.