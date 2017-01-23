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«التموين»: إرهاب اقتصادى يستهدف ألا يكون بمصر رغيف عيش

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«التموين»: إرهاب اقتصادى يستهدف ألا يكون بمصر رغيف عيش «التموين»: إرهاب اقتصادى يستهدف ألا يكون بمصر رغيف عيش

اللواء محمد على مصيلحى وزير

 

قال اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين، إن هناك عملية إرهاب اقتصادى فى إطار مخطط تستهدف ضرب ، وألا يكون بها رغيف عيش واحد، مضيفًا: “القمح بيتورد بزيادة للخارج، وهناك عجز فى الشون، واستغرق حل تلك المشكلة حوالى 3 أسابيع”.

وأضاف “مصيلحى” خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة السيد الشريف وكيل البرلمان، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة حول ارتفاع الأسعار، إن ممثلة فى وزارة التموين لا تتدخر جهدا فى التصدى لكافة الصعوبات، ولتوفير كافة السلع الضرورية لإيصال الدعم لمن يستحقه، لكن هناك فجوة غذائية، وعلينا أن نسأل أنفسنا هل انتاجنا من السلع الغذائية يكفى لاستلاكنا، أكيد لأ”.

 

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