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وزير التموين: نستهلك 7.5 مليار رغيف خبز شهريًا

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وزير التموين: نستهلك 7.5 مليار رغيف خبز شهريًا وزير التموين: نستهلك 7.5 مليار رغيف خبز شهريًا

اللواء محمد على مصيلحى، وزير والتجارة الداخلية

 

أعلن اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة استهلاك الشعب المصرى لرغيف الخبز هذا الشهر إلى 800 ألف طن قمح، بدلًا من 750 ألف طن، بواقع 7.5 مليار رغيف شهريًا.

وأضاف مصيلحى، خلال كلمته اليوم، بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليًا، أن الاستهلاك اليومى زاد بنسبة كبيرة، وجارى زيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن لتغطية احتياجات جميع المخابز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن وزن رغيف الخبز يتراوح من 100 جرام إلى 110 جرام وليس 90 جرامًا.

وأكد مصيلحى، أن الوزارة استلمت حتى الآن 9.4 مليون طن قصب سكر من المزارعين وجارى ضخ الإنتاج فى الأسواق للتغلب على الأزمة الحالية، وسيتم دخول عدد من شركات التقرير لسوق العمل قريبا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشان استراتيجية فى التصدى للفساد المنتشر فى عدد من قطاعات الدولة، وكذلك مناقشة عدد من الاتفاقيات.

 

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