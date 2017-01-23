وزير التموين: رصدنا 284 ألف طن عجز بصوامع القمح بـ927 مليون جنيه

قال اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة رصدت حتى الآن عجز بكميات الأقماح المحلية بالشون والمصانع، وبلغ 284 ألف طن بما يعادل 927 مليون جنيه، لافتًا إلى وجود فجوة غذائية بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار مصيلحى، إلى أن الاستهلاك المحلى من القمح يبلغ من 18 إلى 19 مليون طن سنويًا، ننتج منه 6 إلى 7 ملايين طن فقط، ويتم تعويض الفارق عبر الاستيراد، موضحًا أن الدولة استوردت الموسم الماضى 4.5 مليون طن.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير التموين.