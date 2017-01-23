«البنك الأهلي» الأول مصريًا والثالث إفريقيًا بـ «القروض المشتركة»

(أ.ش.أ)

أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة “بلومبرج” العالمية للبنوك خلال عام 2016، عن احتلال البنك الأهلي المصري المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية في مجال القروض المشتركة التي قام البنك بإدارتها كوكيل للتمويل.

كما أظهر هذا التقييم أيضًا، حصول البنك على المركز الثالث على بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى المركز الثالث أيضًا على بنوك قارة إفريقيا بعد كل من “سيتي بنك” وبنك “أوف أمريكا ميريل لينش” الدوليين اللذين حصلا على المركزين الأول والثاني على بنوك القارة على التوالي.

وصرح محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي، بأن تحقيق هذه المراكز المتقدمة جاء كنتيجة مباشرة للعلاقات المتميزة التي تربط البنك مع البنوك المحلية والخارجية والتي تزيد من قدرته على ترتيب قروض مشتركة بقيم ضخمة تواكب حجم التمويلات المطلوبة للمشروعات الكبرى، فضلا عن احتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية تزيد عن 70 مليار جنيه مكنته خلال عام 2016 من ترتيب وإدارة عدد عشرة قروض مشتركة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليار جنيه ساهم البنك فيها بمبلغ 14 مليار جنيه بنسبة تبلغ 28%، وهو الأمر الذي أهل البنك لاحتلال المركز الأول في السوق المصرفية المصرية، والذي أهله أيضا لاحتلال المركز الثالث على البنوك في قارة إفريقيا بحصة سوقيه تبلغ 13.2% بعد أن كانت 4.37%، 11.7% في نهاية عام 014 2/ 2015 على التوالي.

كما أهله لاحتلال المركز الثالث على بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة سوقية بلغت 7.7% بعد أن كانت 2.4%، 6.7% في نهاية عام 2014 / 2015 على التوالي.