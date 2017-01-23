«برلمانى» لوزير التموين: دورك تلف على الأفران وتنقذ الغلابة

وجه النائب محمد الحسينى، انتقادات لوزير التموين اللواء محمد على مصيلحى، قائلًا “فى ناس فى مصر عايشة وناس كتير كويس إن هى عايشة”، مضيفًا “دورك وواجبك تلف على الأفران والشوارع وتنقذ الغلابة، أرحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء”.

وقال الحسينى، بالجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة لوزير التموين، “إن الفلسفة من وجود الدعم هو حماية الغلابة”، مضيفًأ ”أنا مش هتكلم عن الخيار والقوطة، وهتكلم عن حق المواطن بالبطاقة التموينية، ومن حق كل مواطن الحصول على بطاقة خبز حتى إن لم يكن لديه بطاقة تموينية، أنا عايز الوزير ينزل الشارع ويلف على الناس الغلابة هيعرف العصابة المفترية”.