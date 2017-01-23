برلمانى لوزير التموين: «خد 2000 جنيه ولو قدرت تدبر بيهم المصاريف هستقيل»

أقدم خالد الهلالى، عضو مجلس النواب، على إخراج، ألفى جنيه، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لوزير التموين اللواء محمد على مصيلحى، قائلًا “يا معالى الوزير دول 2000 جنيه خدوهم وقولى تقدر تصرفهم إزاى فى ظل ارتفاع الأسعار”.

وأضاف النائب، فى الجلسة التى تناقش عددًا من طلبات الإحاطة لوزير التموين :” يا معالى الوزير لو قدرت تقولى هتدبر بهم المصاريف إزاى.. هاستقيل من البرلمان”، متابعًا ” درسنا أن كل فعل له رد فعل، والأسعار شايطة لكن الوزارة لم تحرك ساكنًا، المبلغ موجود عايز أبعتهم لك تقولى هتصرفهم إزاى”، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك لم يقوم بدوره فى مواجهة المحتكرين فضلًا عن أن الرقابة ضعيفة.