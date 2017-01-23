«خيري»: «ترامب» أكد لـ «السيسي» أن الولايات المتحدة تدعم مصر في محاربة الإرهاب

أكد خالد خيري، مراسل قناة «الغد» بواشنطن، أن رئيس الولايات المتحدة الجديد دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في العاشرة من صباح اليوم الإثنين، بتوقيت أمريكا، وفي الخامسة مساء بتوقيت مصر، وأعلن البيت الأبيض عن ذلك في تصريح رسمي، مشيرًا إلى أن المحادثة كانت متوقعة بعد أن كان الرئيس المصري أول من هنأ ترامب عقب نجاحه.

وكشف خيري، خلال مشاركته على شاشة «الغد» مع الإعلامي محمد المغربي، عن أن المحادثة لم تكن مدرجة خلال يومين، ولكن اليوم كانت مدرجة على جدول أعمال ترامب، مضيفًا أن هناك أحاديث دارت حول أنهما سيلتقيان في واشنطن.

وأضاف مراسلنا، أن ترامب أكد للسيسي، أن الولايات المتحدة تدعم مصر في محاربة الإرهاب، وأنها ستكون حلياف استراتيجا قويا لها في المنطقة، مشيرا إلى أن ترامب أكد خلال زيارته لـ«CIA» عن أنه يعتبر الإرهاب ملفه الأول.