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«خيري»: «ترامب» أكد لـ «السيسي» أن الولايات المتحدة تدعم مصر في محاربة الإرهاب

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«خيري»: «ترامب» أكد لـ «السيسي» أن الولايات المتحدة تدعم مصر في محاربة الإرهاب «خيري»: «ترامب» أكد لـ «السيسي» أن الولايات المتحدة تدعم مصر في محاربة الإرهاب

خالد خيري، مراسل قناة «الغد» بواشنطن

أكد خالد خيري، مراسل قناة «الغد» بواشنطن، أن رئيس الولايات المتحدة الجديد دونالد ، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح ، في العاشرة من صباح اليوم الإثنين، بتوقيت أمريكا، وفي الخامسة مساء بتوقيت ، وأعلن البيت الأبيض عن ذلك في تصريح رسمي، مشيرًا إلى أن المحادثة كانت متوقعة بعد أن كان الرئيس المصري أول من هنأ ترامب عقب نجاحه.

وكشف خيري، خلال مشاركته على شاشة «الغد» مع الإعلامي محمد المغربي، عن أن المحادثة لم تكن مدرجة خلال يومين، ولكن اليوم كانت مدرجة على جدول أعمال ترامب، مضيفًا أن هناك أحاديث دارت حول أنهما سيلتقيان في واشنطن.

وأضاف مراسلنا، أن ترامب أكد للسيسي، أن الولايات المتحدة تدعم مصر في محاربة الإرهاب، وأنها ستكون حلياف استراتيجا قويا لها في المنطقة، مشيرا إلى أن ترامب أكد خلال زيارته لـ«CIA» عن أنه يعتبر الإرهاب ملفه الأول.

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