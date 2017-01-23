منظمة الشعوب والبرلمانات العربية تناقش قانون المحليات

(أ.ش.أ)

بحث رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، عبد العزيز عبد الله، مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، مع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجينى.

وأوضح رئيس المنظمة، أنه توجه بصحبة وفد رفيع المستوى من أعضاء المنظمة إلى مجلس النواب، بهدف المشاركة الفعالة فى مناقشة مشروع قانون المحليات مع المهندس أحمد السجينى،مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة والعاجلة، لمساهمته فى القضاء على الفساد فى المحليات فى مختلف المحافظات، وما يتبعها من مراكز ومدن وأحياء وقرى.

ومن جهته، أكد المهندس السجينى، أن لجنة الإدارة المحلية تضع اللمسات النهائية فى قانون الإدارة المحلية، وتجرى مراجعات نهائية على القانون لإرساله للجلسة العامة قريبًا، وإقراره ليكون متاحًا بعد ذلك إجراء الانتخابات المحلية.