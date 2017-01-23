استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 635 جنيهًا

استقرت أسعار الذهب اليوم، الاثنين، مع بداية تعاملات الأسبوع، فى الأسواق والمحلات، وسجل عيار 21 مبلغ 635 جنيهًا.

وتتغير أسعار الذهب فى مصر متأثرة بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا، لكن اضطراب سعر الدولار يؤدى إلى تغير أسعار الذهب فى مصر زيادة ونقصانا بنسبة كبيرة، فكلما ارتفع سعر الدولار فى السوق زادت أسعار الذهب فى مصر.

وشهدت الأسعار عالميا حالة من التراجع الحاد خلال الفترة الماضية بعد رفع سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى بقيمة 0.25%، الأمر الذى خفض الطلب على المعدن الأصفر، لكن السوق شهد بعض الانتعاش الأسبوع الماضى.

وسجل عيار 21 مبلغ 635 جنيهًا، ويعتبر عيار 21 الأكثر تداولًا فى مصر، و سجل عيار 18 : 544.25 جنيه، وسجل عيار24 : 725.70 جنيه.

وسجل الجنيه الذهب : 5104 جنيهات، ووصل السعر العالمى إلي : 1212 دولارا.