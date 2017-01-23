ضبط عاطل بحوزته كيلو جرامان من البانجو قبل ترويجه على زبائنه بالمنوفية

المنوفية محمد فتحي

تمكنت مباحث مركز قويسنا بالمنوفية، من ضبط عاطل بحوزته كيلو جرامان من نبات البانجو المخدر، وفرد خرطوش، قبل ترويج المخدرات المضبوطة بحوزته على عملائه والمتعاطين، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد رأفت نصار، رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط أحمد معروف (33 سنة)، مسجل خطر، وبحوزته فرد خرطوش و24 لفافة بانجو تزن كيلو جرامين، قبل ترويجها على المتعاطين، وأنه تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة بالواقعة.