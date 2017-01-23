أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب» -
فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج» -
غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات على مقعد أبو كبير بالبرلمان -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يحكي موقف كوميدي له في أول الجواز وطبق الفول -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... شخصيتي إختلفت بعد الخلفة وبناتي علموني " العفة " -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية تحصن 74 ماشية بسوق خورشيد

Google+ Print
مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية تحصن 74 ماشية بسوق خورشيد مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية تحصن 74 ماشية بسوق خورشيد

>الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، حملة بسوق الماشية بمنطقة خورشيد دائرة قسم أول المنتزه، حيث تم اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تحصين "23" من الأبقار والجاموس، وتحصين "10" من الأغنام  والماعز، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل " 27 " من الأبقار والجاموس و" 14 " من الأغنام.

تلاحظ أن الحالة الصحية العامة للماشية بالسوق جيدة وقلة أعداد الحيوانات المعروضة واعتراض بعض المربين على إجراءات التحصين والترقيم والتسجيل لجهلهم بأهميتها، وقد تم إرشادهم وإقناعهم بأهمية الإجراءات الصحية المتبعة واستجابوا لذلك واقترح بعض المربين أن يكون التحصين والترقيم مجانيا بالأسواق خلال الفترة الحالية حتى يمكن تحصين أكبر عدد ممكن من الحيوانات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم