مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية تحصن 74 ماشية بسوق خورشيد

الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، حملة بسوق الماشية بمنطقة خورشيد دائرة قسم أول المنتزه، حيث تم اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تحصين "23" من الأبقار والجاموس، وتحصين "10" من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل " 27 " من الأبقار والجاموس و" 14 " من الأغنام.

تلاحظ أن الحالة الصحية العامة للماشية بالسوق جيدة وقلة أعداد الحيوانات المعروضة واعتراض بعض المربين على إجراءات التحصين والترقيم والتسجيل لجهلهم بأهميتها، وقد تم إرشادهم وإقناعهم بأهمية الإجراءات الصحية المتبعة واستجابوا لذلك واقترح بعض المربين أن يكون التحصين والترقيم مجانيا بالأسواق خلال الفترة الحالية حتى يمكن تحصين أكبر عدد ممكن من الحيوانات.