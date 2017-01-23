السكة الحديد: تشغيل عربات Top VIP بـ400 جنيه للمصريين و40 دولارا للأجانب

أعلن اللواء محمد نصر الله رئيس الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية عن تشغيل عربات مكيفة جديدة Top VIP على قطارات النوم مزودة بشاشات LCD بكل كرسى لتقديم خدمات متميزة لجمهور المسافرين من الركاب المصريين والأجانب على قطارات النوم.

وأضاف رئيس الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية المملوكة لهيئة السكة الحديد، لـ”اليوم السابع”، أن العربات الجديدة ذات مقاعد جلوس، وضمن الـ212 عربة مكيفة التى تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وقال نصر الله إن كل مقعد به شاشة عرض مثبتة بالمقعد لكل راكب على حدة، وأن الشركة دفعت بـ5 عربات من هذه النوعية يتم ضمها لقطارات النوم التى تشغلها الشركة يوميا وعددهم 4 قطارات بين القاهرة وأسوان، والإسكندرية وأسوان.

وأوضح نصر الله أن سعر التذكرة موحدة ويبلغ 400 جنيه للمصريين و40 دولارا للأجانب شاملة وجبة عشاء ووجبه إفطار فاخرة، ولا يوجد أى تخفيضات لأى فئة.