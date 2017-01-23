أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الثور الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
قرطام: «يا ريت نقدر نحاسب الدول الداعمة للإرهاب.. لكن الموضوع صعب» -
فيديو| قرطام: «الإسلام بريء من الإرهاب والمتطرفين.. دول خوارج» -
غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات على مقعد أبو كبير بالبرلمان -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يحكي موقف كوميدي له في أول الجواز وطبق الفول -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... شخصيتي إختلفت بعد الخلفة وبناتي علموني " العفة " -
حظك اليوم برج الحمل الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السكة الحديد: تشغيل عربات Top VIP بـ400 جنيه للمصريين و40 دولارا للأجانب

Google+ Print
السكة الحديد: تشغيل عربات Top VIP بـ400 جنيه للمصريين و40 دولارا للأجانب السكة الحديد: تشغيل عربات Top VIP بـ400 جنيه للمصريين و40 دولارا للأجانب

أعلن اللواء محمد نصر الله رئيس الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية عن تشغيل عربات مكيفة جديدة Top VIP على قطارات النوم مزودة بشاشات LCD بكل كرسى لتقديم خدمات متميزة لجمهور المسافرين من الركاب المصريين والأجانب على قطارات النوم.

وأضاف رئيس الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية المملوكة لهيئة السكة الحديد، لـ”اليوم السابع”، أن العربات الجديدة ذات مقاعد جلوس، وضمن الـ212 عربة مكيفة التى تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وقال نصر الله إن كل مقعد به شاشة عرض مثبتة بالمقعد لكل راكب على حدة، وأن الشركة دفعت بـ5 عربات من هذه النوعية يتم ضمها لقطارات النوم التى تشغلها الشركة يوميا وعددهم 4 قطارات بين القاهرة وأسوان، والإسكندرية وأسوان.

وأوضح نصر الله أن سعر التذكرة موحدة ويبلغ 400 جنيه للمصريين و40 دولارا للأجانب شاملة وجبة عشاء ووجبه إفطار فاخرة، ولا يوجد أى تخفيضات لأى فئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا