رئيس الأركان العراقي وقائد الشرطة يبحثان خطط تحرير «الموصل»

(أ.ش.أ)

بحث رئيس الأركان العراقي، الفريق أول عثمان الغانمي، اليوم، مع قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، المستجدات العسكرية والحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى شمالي العراق.

وناقش الغانمي، وجودت، تحديث الخطط العسكرية والتهيؤ للمرحلة القادمة لحسم المعركة مع داعش، وأكدا على ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر من أجل الحفاظ على الانتصارات والانجازات التى حققتها القوات العراقية المشتركة.

وأشاد رئيس الأركان، بالتنسيق والتعاون الكبير بين القوات المسلحة من الجيش والشرطة، ومقاتلى الحشد الشعبي والعشائر، قائلًا “إن التعاون والتنسيق انعكس إيجابيًا بشكل واضح في عمليات تحرير مناطق الساحل الأيسر من قبضة داعش”.

وميدانيًا، ذكرت وزارة الدفاع العراقية، أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة تقدم بالمحور الشمالي لمدينة الموصل، واستكملت تطهير منطقة القوسيات والقرى المحاذية لها، وقتلت أكثر من 50 إرهابيًا ودمرت ست سيارات مفخخة، وسيطرت على ثلاث أخريات تم تفجيرها تحت السيطرة.